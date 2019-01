PSG : Trop cher pour Al-Khelaifi, Paris change sa cible au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Idrissa Gueye semblait être proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain international sénégalais d'Everton étant dans la liste des trois joueurs validés par Thomas Tuchel comme étant susceptibles de venir renforcer son équipe dès ce mercato d'hiver. Mais du côté des dirigeants du club de Liverpool on a vu venir le PSG et le tarif d'Idrissa Gueye est subitement passé de 30 à 50ME. Une inflation galopante qui a poussé le club de la capitale à mettre ce dossier en stand-by, Nasser Al-Khelaifi étant bien conscient qu'il faut raison garder à ce stade de la saison, le Paris SG attendant toujours la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant le fair-play financier.

Ce mardi, Le Parisien explique qu'en absence d'un accord avec Everton pour Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain et surtout Antero Henrique ont remis le turbo sur Julian Weigl, le joueur allemand de Borussia Dortmund dont on sait qu'il est le chouchou de Thomas Tuchel. « Le jeune milieu polyvalent allemand tient absolument à rejoindre le PSG. Selon nos informations, le contact entre les deux parties est établi. Récemment, le technicien du club parisien a appelé son ancien joueur pour lui expliquer son projet, sa place au sein du PSG, le rôle qu’il tiendrait, lui présenter en somme le PSG de l’intérieur (...) Un transfert sec, la voie choisie par Paris cet hiver (plutôt que le prêt), tournerait autour des 20ME mais le tarif peut être plus élevé. C’est souvent le cas quand le PSG tape à la porte d’un club. Il faudrait pour cela que les Allemands lui trouvent un remplaçant », précise le quotidien francilien, qui ne voit pas l'affaire se faire aussi rapidement que Thomas Tuchel le souhaite. Mais dans cette opération, rien ne dit qu'une surprise ne pourrait pas se produire, espérons seulement pour le Paris Saint-Germain elle soit bonne.