PSG : Trois dossiers bouillants, Luis Campos enchaine au mercato

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG s’accélère et les dossiers Renato Sanches, Vitinha et Milan Skriniar sont en passe d’aboutir.

A l’instar de l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est en passe d’accélérer son mercato de manière impressionnante en cette dernière semaine du mois de juin. Tandis que Christophe Galtier n’a toujours pas officiellement été nommé entraîneur du PSG, le conseiller sportif Luis Campos travaille d’arrachepied pour bâtir l’effectif le plus cohérent et compétitif possible. En défense, la priorité du recruteur portugais se nomme Milan Skriniar et selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Paris touche au but avec le cador de l’Inter Milan. En effet, un accord a été trouvé entre le PSG et le défenseur slovène sur la base d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 7,5 millions d’euros par an hors primes. Reste maintenant à se mettre d’accord avec l’Inter Milan, ce qui ne devrait plus être qu’une question de jours puisque le PSG a proposé 60 millions d’euros, là où les Nerrazzuri réclament 70 millions d’euros.

Vitinha, Skriniar et Renato Sanches vers le PSG

En parallèle du dossier Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain travaille sur deux pistes au milieu de terrain. Elles sont connues de tous : Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (Lille). Là aussi, le PSG touche au but. A en croire les informations du journal AS, l’accord est total avec Porto pour Vitinha, dont le transfert pour 40 millions d’euros ne fait plus beaucoup de doute. En ce qui concerne Renato Sanches, l’opération a de grandes chances de se finaliser aux alentours de 20 millions d’euros bonus compris, une somme inférieure à ce qui avait été annoncé plus tôt dans la semaine. Foot Mercato tempère cependant l’imminence de l’accord entre le LOSC et le PSG pour Renato Sanches en expliquant que pour l’heure, Paris n’avait pas encore matérialisé son intérêt par une offre pour le Portugais. Mais cela ne saurait tarder et à priori, Renato Sanches, Vitinha et Skriniar vont lancer le mercato estival du PSG, plutôt de forte belle manière.