PSG : Trapp brise le rêve d'un club belge au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis lundi, Thomas Tuchel a son groupe au complet à l’entraînement. Le coach allemand a ainsi pu faire connaissance avec Alphonse Areola, gardien n°1 du PSG la saison dernière. Mais pour l’exercice à venir, tout est encore flou puisque le Français sera en concurrence avec Gianluigi Buffon et Kevin Trapp. Ce dernier fait d’ailleurs l’objet d’un intérêt très prononcé du Standard de Liège en Belgique, selon les informations de Paris-United. Guillermo Ochoa étant sur le départ pour l’Italie, les dirigeants des « rouges » ont sondé l’entourage de l’international allemand.

Kevin Trapp refuse de quitter le PSG

Néanmoins, « Kevin Trapp ne semble pas décidé à partir du PSG pour relancer sa carrière » selon le média spécialisé dans l’actualité du club francilien, qui précise que Nasser Al-Khelaïfi préférerait pourtant garder Alphonse Areola au mercato. Par ailleurs, l’ancien gardien de but de Francfort, « très apprécié du vestiaire parisien et notamment des Brésiliens », verrait l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe comme une « bonne chose ». De là à griller Areola et à rester n°2 dans la hiérarchie des gardiens du PSG malgré l’arrivée de Gianluigi Buffon ?