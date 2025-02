PSG ‍: Traité de tyran, Nasser Al-Khelaïfi est sous le choc

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la fuite de la discussion entre présidents de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas épargné par les critiques. Des commentaires que le patron du Paris Saint-Germain vit mal.

En pleine crise des droits TV, le football français se serait bien passé de cette révélation. Les images dévoilées par l’émission « Complément d’enquête » montrent bien la position dominante de Nasser Al-Khelaïfi sur ses homologues en Ligue 1. Le président du Paris Saint-Germain n’hésite pas à envoyer balader ceux qui osent s’interroger sur son statut de patron chez le diffuseur beIN Sports. Ce comportement lui vaut pas mal de critiques ces dernières heures. Et d’après Jean-Pierre Caillot, toujours prêt à le défendre, le Qatari vit mal ces commentaires.

🗣️ Jean-Pierre Caillot réagit en exclusivité à la crise des droits TV : "Nasser ne défendait pas beIN par rapport à un autre diffuseur, au contraire. Il est choqué qu'on puisse lui en vouloir aujourd'hui." #RMCLive pic.twitter.com/j5iakb70FW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2025

« Il y a eu des appels d'offres précédents où il y avait une véritable concurrence, c'est-à-dire plusieurs acheteurs potentiels. A l'époque, Nasser Al-Khelaïfi faisait déjà partie du conseil d'administration de la Ligue et il s'est systématiquement mis en recul, il n'a pas participé aux décisions dans les choix, a rappelé le président de Reims sur RMC. Dans le dossier dont on parle, on n'est pas en train de lui dire "on fait concurrence entre DAZN et beIN", et il ne défend pas le bifteck de beIN par rapport à un autre. Au contraire, il réagit avec ses mots mais il est choqué qu'on puisse aujourd'hui lui en vouloir. »

La réelle inquiétude de Caillot

« Il amène quand même 140 millions d'euros là où personne n'en amène. Il n'est pas en concurrence avec un autre, a insisté le dirigeant rémois. Pourquoi il n'a pas quitté la réunion cette fois ? Les fois précédentes, c'étaient des conseils d'administration où il y avait des décisions qui devaient être prises. Là on est en train de parler de collège, c'est un endroit où l'on prend une décision et ensuite on la fait valider au niveau du conseil d'administration. C'était un échange. Les gens qui disent que c'est scandaleux, je partage, c'est inadmissible. Mais moi, ce que je me demande, c'est à qui ça profite de faire sortir un truc comme ça ? » Pour Jean-Pierre Caillot, la recherche de la taupe est apparemment la priorité du moment.