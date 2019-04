PSG : Tout le monde s'enflamme devant Verratti... il ne se fait pas avoir

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur en sélection puis avec le PSG contre Nantes en Coupe de France, Marco Verratti semble doucement mais surement ajouter une corde à son arc. De quoi réjouir certains consultants au cours des derniers jours, lesquels demandent à l’international italien d’être plus décisif depuis des années. Interrogé par Le Figaro, Grégory Paisley refuse néanmoins de s’enflammer. Grand connaisseur de la Série A, le consultant de beIN SPORTS estime que Marco Verratti joue encore à un niveau inférieur à son potentiel.

« On est en droit d’être exigeant avec des joueurs comme Verratti. Il a des perfs largement au-dessus de la moyenne. C’est un joueur extraordinaire, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, mais il n’arrive pas à passer le cap. Il doit être au-dessus avec les qualités qui sont les siennes. Il doit être plus décisif. Les ressorties de balle ? Oui, mais à Paris tu as toujours le ballon, donc ce n’est pas un exploit. Maintenant, c’est aux abords de la surface qu’il doit faire mieux, mettre des buts, faire des passes décisives » a expliqué l’ancien Parisien (1996-2001), convaincu que Marco Verratti pourrait apporter bien plus au PSG.