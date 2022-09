PSG : Tony Chapron et la remontada, il n'a pas osé dire la vérité

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cinq ans après la fameuse remontada à Barcelone, ce match historique continue de faire couler de l'encre. Tony Chapron, ancien arbitre de Ligue 1, a expliqué avoir menti à Unai Emery concernant cette rencontre qui a marqué l'histoire du football.

Lors de la saison 2016/2017, le PSG a subi l'une, voir peut-être la plus grosse humiliation du football. Après une victoire 4-0 lors du match aller en huitièmes de finale contre le FC Barcelone, une équipe parisienne méconnaissable s'incline 6 buts à 1 face au Barça de Neymar au retour. Scénario rocambolesque, situations litigieuses, tout est présent dans ce match pour être considéré comme un film hollywoodien. Quelques jours après cette bévue, le PSG se déplace à Lorient en championnat. Les hommes d'Uni Emery vont s'imposer 2-1 sur le terrain des Merlus. Après la rencontre, Unai Emery vient voir l'arbitre de ce 12 mars 2017. Si Tony Chapron s'attend à recevoir des réclamations de l'entraîneur parisien, finalement, l'Espagnol visiblement encore marqué par la défaite contre Barcelone, demande des explications à l'arbitre français.

Chapron choqué par Unai Emery

Tony Chapron arbitrera le PSG, le week-end qui suit la Remontada.



L'ancien arbitre révèle, aujourd'hui, une SÉQUENCE INÉDITE entre Unaï Emery et lui, au lendemain de ce match historique 😱



Document à retrouver en intégralité sur CANAL+ ▶️ https://t.co/j1oVQoygxA pic.twitter.com/bhWyrxDya3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 24, 2022

« À la fin du match, Unai Emery frappe à la porte de mon vestiaire. Je pensais qu'il était venu contester une décision que j'avais prise qui n'était pas très judicieuse. Lui, il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient. Il me dit, monsieur Chapron, j'ai une question à vous posez sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre ? Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps. J'ai menti à Emery et je lui ai répondu, non, je n'ai pas vu le match » a confié le consultant de Canal + qui est revenu sur ce match dantesque dans un reportage. Évidemment, Tony Chapron avait vu la rencontre et n'a pas préféré dire ce qu'il pensait réellement des décisions de Deniz Aytekin.