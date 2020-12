PSG : Timothée Pembélé prolonge son contrat à Paris

Dans : PSG.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi matin, le PSG a informé de la prolongation du contrat de son jeune défenseur Timothée Pembélé (18 ans) jusqu’en juin 2024.

« Formé au club, où il est arrivé en 2015 pour y intégrer le Centre de Préformation, le défenseur évolue depuis cet été avec le groupe professionnel. Le natif de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) faisait partie du groupe parisien lors du Final 8 de l'UEFA Champions League disputé en août dernier, à Lisbonne. Avec son club formateur, le jeune défenseur a notamment remporté le Championnat de France U17 lors de la saison 2016-2017. International U18 (9 sélections), le « Titi » a également disputé 7 rencontres d'UEFA Youth League avec l’équipe U19 de la capitale (2 buts, 1 passe décisive). Plus récemment, Timothée Pembélé a effectué ses grands débuts avec l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain en étant titularisé contre Bordeaux, le 28 novembre 2020. Le Paris Saint-Germain souhaite à Timothée le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle sous le maillot rouge et bleu » note le club francilien, satisfait de l’évolution de son défenseur et de l’engagement de ce dernier en faveur du PSG.