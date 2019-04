PSG : Thomas Tuchel ne sera pas viré sauf si...

Dans : PSG, Ligue 1.

L'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, après une incroyable soirée au Parc des Princes, n'aura pas été suffisante pour empêcher les dirigeants du club de la capitale de négocier avec Thomas Tuchel une prolongation de contrat, laquelle aurait déjà été signée, mais qui n'est toujours pas officialisée. Et à priori ce n'est pas le 5-1 pris par le PSG à Lille qui changera les choses, même si à cette occasion l'entraîneur allemand est apparu d'une incroyable fébrilité, tout comme cela avait été le après le récent Paris-Strasbourg. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, plutôt agité lui aussi, on a clairement décidé de ne pas sacrifier Thomas Tuchel sur l'autel des résultats.

Dans L'Equipe, un proche de l'ancien technicien de Dortmund est très clair : « Partir? C’est un non-sujet. Il vient de prolonger ». Pourtant, personne n'a oublié la prolongation de contrat signée avec Laurent Blanc quelques semaines avant un limogeage à 22ME. Et ce choix avait été fait non pas dans les bureau du Paris Saint-Germain, mais au Qatar, l'Emir étant passé à l'action. Et en ce mois d'avril 2019, c'est une nouvelle fois vers Doha que les regards se tournent. Car si Nasser Al-Khelaifi accorde toujours sa confiance à Thomas Tuchel, Le Parisien rappelle à juste titre que c'est encore et toujours le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani qui tranchera pour le coach allemand. Mais pour l'instant, rien n'a bougé du côté du Qatar...