PSG : Thiago Silva plus fort que Van Dijk et Varane !

Dans : PSG, Ligue 1.

A 35 ans, Thiago Silva entame sa dernière année de contrat de manière impressionnante.

Solide au poste, il est sur tous les fronts et représente le patron de la défense parisienne. A son âge et vue sa situation, les attentes sont de taille pour l’international brésilien, qui à l’image de son club, sera surtout épié en février et mars, quand les matchs de Ligue des Champions seront décisifs. Ce qui a toujours été un problème pour lui comme pour le PSG. Mais pour le moment, l’ancien du Milan AC redevient « O Monstro » et le prouve avec des statistiques affolantes.

Les chiffres de L'Equipe sont formels, avec 80,4 % de duels gagnés par match, il est le plus efficace d’Europe dans les grands championnats. Il devance ainsi le colosse de Liverpool Virgil Van Dijk (74,7 %) ou encore Raphaël Varane (73 %) et bien évidemment Sergio Ramos (51,4 %) et Mattijs de Ligt (45,7 %). Avec 715 relances pour 96 % de réussite, il se montre aussi impérial dans la construction du jeu de son équipe. Certes, la grande domination du PSG dans les rencontres de Ligue 1 aide à faire gonfler ces statistiques, mais cela démontre néanmoins que Thiago Silva a toujours une grande exigence quelque soit le match ou le moment de la saison. Une attitude qui ferait en tout cas réfléchir ses dirigeants sur une éventuelle prolongation.