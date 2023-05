PSG : Thiago Motta s’éloigne, Al-Khelaïfi a perdu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour assurer la succession de Christophe Galtier, qui devrait être licencié après la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pense à son ancien milieu Thiago Motta. Malheureusement pour le club francilien, le coach de Bologne discute déjà avec le champion d’Italie.

Pas encore officiel, le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ne fait plus aucun doute. Ce n’est plus qu’une question de jours avant que les Parisiens puissent mettre la main sur le trophée. Sans doute un grand soulagement pour Christophe Galtier. L’entraîneur du club de la capitale en a d’ailleurs profité pour défendre son bilan après la victoire à Auxerre (2-1) dimanche.

Le PSG concurrencé pour Motta

« On fondait beaucoup d'espoir sur la Ligue des Champions, mais à ce moment-là, beaucoup de joueurs étaient indisponibles et on a eu beaucoup de coups du sort sur le plan physique, des coups du sort rares dans une saison », s’est notamment justifié Christophe Galtier, conscient de sa situation plus qu’incertaine. Le coach arrivé l’été dernier devrait effectivement prendre la porte.

Et pour le remplacer, étant donné que les pistes Zinedine Zidane et José Mourinho ne semblent plus d’actualité, le président Nasser Al-Khelaïfi pourrait opter pour Thiago Motta. Il faut dire que l’entraîneur de Bologne, au-delà de son passage au Paris Saint-Germain en tant que joueur, bénéficie d’une cote en hausse ces derniers mois. La preuve, le pensionnaire du Parc des Princes n’est pas le seul intéressé par ses services. Alors que Naples a retrouvé les sommets en Italie, son coach Luciano Spalletti laisse planer le doute quant à son avenir.

Plusieurs sources évoquent un possible départ et selon le journaliste Sebastiano Sarno, le Napoli aurait déjà pris contact avec Thiago Motta. Autant dire que l’ancien milieu de terrain ne sera pas insensible à l’idée d’entraîner le champion d’Italie, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré son attachement au Paris Saint-Germain, où la situation n’est pas encore claire, rejoindre Naples représenterait une belle évolution dans sa jeune carrière d'entraîneur.