PSG : Surprise, un gros club italien se mêle du mercato parisien !

Très utilisé lors des matchs amicaux de pré-saison, Timothy Weah a totalement disparu des radars au PSG, au contraire de certains jeunes comme Moussa Diaby ou Stanley Nsoki. De toute évidence, l’international américain devrait être prêté lors du mercato hivernal afin de prouver sa véritable valeur à ses dirigeants. Dans cette optique, deux clubs français avaient manifesté leur intérêt dès l’été dernier, à savoir Amiens et Strasbourg. Mais à en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, le jeune attaquant parisien (19 ans) a également la cote en Série A, où plusieurs écuries le courtisent.

Et pas des moindres puisque la Lazio Rome et la Fiorentina seraient notamment très intéressées par la possibilité de récupérer Timothy Weah sous la forme d’un prêt. Dans le cas de la Lazio, club très huppé en Italie et qualifié pour les 16es de finale de l’Europa League, il est même légitime de se dire que les dirigeants transalpins pourraient envisager un transfert sec. Pour l’heure, on ne sait pas si l’état-major du PSG serait enclin à vendre de manière définitive son jeune attaquant prometteur. Aux dernières nouvelles, cela n’était pas vraiment envisagé, le potentiel du joueur n’ayant pas échappé à Thomas Tuchel.