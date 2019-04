PSG : Surprise, Al-Khelaifi fait un énorme cadeau à Buffon !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato estival approche et du côté de l’état-major du PSG, on s’active surtout pour boucler quelques prolongations de contrat.

Celle de Dani Alves par exemple, mais également celle de Gianluigi Buffon, très apprécié en interne. Et alors que l’on évoquait récemment une possible prolongation d’un an, soit jusqu’en juin 2020 pour l’international italien, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait opté pour un choix différent. En effet, ESPN annonce à la surprise générale que l’ancien gardien de la Juve s’apprête à prolonger… jusqu’en 2021 !

Un accord est proche d’être trouvé entre les différentes parties, affirme le média. « Buffon a signé l’été dernier un contrat d’une année avec une autre possible en option, laquelle va être levée par le PSG avec l’intention d’ajouter une possible 3e année » est-il expliqué. Par conséquent, Gianluigi Buffon va jouir d’une augmentation salariale, assortie de nombreux bonus. De plus, Marco Verratti est également en pourparlers avec Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique pour éventuellement prolonger à Paris. Autant d’informations qui ne manqueront pas de faire réagir les fans du club parisien…