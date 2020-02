PSG : Stupeur, Neymar très incertain pour défier l'OL !

Dans : PSG.

Auteur d’un gros match contre Montpellier, Neymar, qui fêtait dimanche soir son anniversaire dans une boite de nuit parisienne, est au cœur de l’actualité du PSG.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi soir, sur son site officiel, le forfait de Neymar pour le déplacement à Nantes mercredi à 21h05. Dans un premier temps, la théorie de la blessure diplomatique a été avancée, en raison d’un timing particulièrement étonnant, moins de 24 heures après la très médiatisée fête d’anniversaire de Neymar en compagnie de plusieurs joueurs du PSG dont Paredes, Verratti, Rico, Cavani ou encore Icardi. Mais selon les informations obtenues par RMC, Neymar souffre bel et bien d’une lésion chondro-costale. Et preuve qu’il ne s’agit pas d’une petite blessure innocente, le Brésilien est très incertain pour la réception de l’OL dimanche.

La radio a directement joint un spécialiste du thorax et le verdict de ce dernier est sans appel : Neymar va devoir observer une période de repos de huit jours, au minimum. L’ancien ailier du FC Barcelone va donc être contraint de suivre un protocole spécialisé de soins dans les prochains jours afin de le rendre totalement disponible pour le déplacement face au Borussia Dortmund, le 18 février prochain en Allemagne. Un match qui fait office de priorité dans le calendrier du PSG, et que Thomas Tuchel ne peut pas préparer comme il le souhaitait avec les blessures récentes de Juan Bernat, de Thiago Silva, de Marquinhos et maintenant de Neymar. On comprend mieux pourquoi l’ancien coach du BVB prend aussi soin de Kylian Mbappé, bien que cela déplaise grandement à l’international tricolore de 21 ans…