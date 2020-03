PSG : Stop ou encore, la saison de Paris est « exceptionnelle »

Dans : PSG.

On ne sait pas comment se finira la saison de Ligue 1 et de Ligue des champions, mais quoi qu'il arrive le Paris Saint-Germain peut déjà tirer un bilan très positif.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après quelques accidents sportifs spectaculaires ces dernières années, le Paris Saint-Germain rester sur son petit nuage de la victoire contre Dortmund et de la fête avec ses supporters. Mais maintenant, le PSG doit attendre pour savoir ce que l’avenir lui réserve, l’épidémie de coronavirus mettant un coup de frein brutal à l’euphorie parisienne. Sans patienter sur la suite des événements, Stéphane Bitton estime que cette saison restera dans l’histoire du Paris SG, même si les différentes compétitions ne s’achevaient pas, ce qui serait tout de même assez incroyable pour le PSG.

Pour le journaliste de France Bleu Paris, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi peuvent être heureux de ce qu’il se passe depuis le début de saison. « On ne sait rien ou pas grand-chose de ce qui va se passer. Combien de temps va durer cet arrêt ? Pour des sportifs de haut niveau, après deux ou trois semaines d’interruption il faut refaire une préparation physique. Didier Quillot a déclaré que la priorité était de finir la saison de Ligue 1. Alors, il reste trois possibilités. Soit on annule tout version Aulas, soit on arrête à la 28e journée le classement, soit on attend la fin du confinement qui devrait nous amener à fin mai. Jouera-t-on 10 journées de L1 en juin avec un Euro repoussé ? Quoi qu’il en soit, si le PSG ne devait pas rejouer, on retiendra que la saison a été exceptionnelle. Le club est le leader incontesté de la Ligue 1, il est finaliste des deux coupes nationales, et quart de finaliste de la Ligue des champions », fait remarquer Stéphane Bitton, histoire de montrer que le Paris Saint-Germain, si souvent critiqué cette année, a tout de même un beau bilan.