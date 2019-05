PSG : Stop aux starlettes, Dugarry veut des guerriers à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato promet d’être mouvementé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, de nombreux joueurs sont en fin de cycle ou n’ont tout simplement pas le niveau, et seront vendus par la direction. On pense à Kurzawa, Draxler, Nkunku voire à Cavani, tous cités comme de potentiels partants au mercato. Mais qui va remplacer tout ce beau monde ? Christophe Dugarry ne veut pas forcément des stars. En revanche, l’ancien attaquant des Bleus ose espérer que le PSG recrutera de véritables guerriers, capables de tenir 50 matchs dans la saison sans broncher et sans se plaindre de la fatigue, comme il l’a expliqué sur l’antenne de RMC.

« Au PSG, il faut trouver des gagneurs, des mecs qui vivent le football 24 heures sur 24. […] Moi je veux avoir des joueurs capables de jouer 50 matches par saison, pas qu’on m’explique qu’ils sont fatigués au bout de 30. Quand tu parles de mental, tu parles de joueur capable de renouveler les efforts à haute intensité, avec des matches tous les trois jours. Que Tuchel change de management, c’est inévitable. Il y aura toujours des laissez-passer, mais il ne faut pas qu’il y en ait 50. Qu’il y en ait pour un ou deux joueurs » a confié Christophe Dugarry, qui fixe le cap du mercato à Antero Henrique et à Nasser Al-Khelaïfi. Il sera désormais intéressant de voir si l’état-major du PSG suivra les conseils de l’animateur de Team Duga…