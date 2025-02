PSG ‍: Soler ne veut pas revenir, il supplie West Ham

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de travail l'été prochain lors du marché des transferts. Le club de la capitale souhaitera notamment se séparer de ses indésirables.

Le PSG ne veut pas forcément faire de folies sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale a néanmoins des envies bien précises pour se renforcer. Avec les règles du fair-play financier, les champions de France devront dégraisser afin de faire de beaux investissements. Cet hiver, le Paris Saint-Germain a déjà fait partir certains joueurs mais aura encore pas mal de travail lors de la prochaine intersaison. Parmi les joueurs prêtés : Carlos Soler. Le milieu de terrain international espagnol évolue cette saison à West Ham. En Angleterre, l'ancien de Valence se régale. Il ne compte d'ailleurs pas revenir au PSG, même si son prêt ne comporte pas d'option d'achat.

Carlos Soler et le PSG, c'est bientôt fini

Lors de quelques mots échangés avec le Mail Sport, Carlos Soler a en effet indiqué concernant son avenir : « J'aime Londres, j'aime jouer pour West Ham, j'aime les fans, j'aime les gens ici et je suis très heureux. (...) J'ai vu que Graham Potter avait confiance en moi. Il aime le style de football que je pratique. C'est très important pour un joueur. Je pense que le nouvel entraîneur a de bonnes idées. Nous sommes contents de lui. J'aime le football qu'il veut pratiquer ». Carlos Soler est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Il est estimé à quelque 20 millions d'euros par le club de la capitale. Cette saison avec West Ham, l'Espagnol de 28 ans a pris part à 20 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive. Il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique et un transfert arrangerait toutes les parties concernées. Reste à savoir combien pourraient mettre les Hammers dans le deal avec le Paris Saint-Germain.