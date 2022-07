PSG : Skriniar ou Kimpembe, Chelsea veut faire pleurer Paris

Alors que Jules Koundé fonce vers le FC Barcelone au détriment de Chelsea, le club londonien réfléchit à une solution de remplacement en défense centrale. Trois noms sont ciblés : Josko Gvardiol, Presnel Kimpembe et...Milan Skriniar.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres et, au mercato, cela se vérifie quasiment tout le temps. En pleine renaissance du point de vue recrutement, le FC Barcelone est proche de réaliser une fameuse affaire pour solidifier sa défense centrale. Les Blaugranas sont désormais les grands favoris pour s'attacher les services de Jules Koundé. L'international français du FC Séville va prendre la direction de la Catalogne alors qu'il était aussi convoité en Angleterre et notamment par Chelsea. Les Blues doivent rebondir et trouver une autre solution défensive. Et, ironiquement, c'est peut-être bien le PSG qui pourrait en pâtir.

En effet, comme le révèle le journal anglais The Evening Standard ce lundi, le club londonien a déjà ciblé trois éléments pour oublier Jules Koundé. Il s'agit de l'international croate du RB Leipzig Josko Gvardiol, tout juste âgé de 20 ans. Le deuxième est Presnel Kimpembe, le Parisien étant visé depuis des semaines par Thomas Tuchel. Enfin, un troisième nom vient de sortir et là encore il ne fait pas sourire le PSG puisque c'est Milan Skriniar.

#Chelsea have lined up three alternative targets to Jules Kounde in Milan Skriniar, Presnel Kimpembe and Josko Gvardiol but they are all 'imperfect options'.



