PSG : Signer au Real de Zidane ? Mbappé est déjà dans un grand club

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ces derniers jours, l'ombre du Real Madrid plane au-dessus du Paris Saint-Germain, et notamment à cause de la rumeur Kylian Mbappé.

En l'espace d'une semaine, l'avenir de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale s'est quelque peu assombri. Entre l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United et le retour de Zinédine Zidane sur le banc de touche du Real, Mbappé est annoncé sur le départ par la presse étrangère. Même s'il a récemment avoué qu'il serait encore à Paris la saison prochaine, le prodige du football français pourrait réfléchir à deux fois si Zizou l'appelle au mercato. Dans cette lutte d'influence, le PSG peut en tout cas compter sur le soutien de Didier Deschamps.

« Il est sous contrat avec un grand club. Après, les supputations... Comme tous les grands joueurs, il est susceptible d'intéresser les meilleurs clubs au monde, dont Paris fait partie. Maintenant, je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Il a un contrat de longue durée avec le PSG. Je ne pense pas qu'il doit se poser la question aujourd'hui. Ce n'est pas la question que je vais me poser à son sujet non plus », explique, sur RTL, le sélectionneur de la France, qui va avoir l'occasion de dire le fond de sa pensée à Mbappé, vu que la rentrée des Bleus se déroulera lundi.