PSG : Sévérac dénonce un énorme danger au PSG !

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Daniel Alves suspendu trois matchs après son expulsion contre l'OL, Kylian Mbappé expulsé pour la première fois chez les pros contre Rennes, Neymar auteur d'un geste un poil déplacé, le Paris Saint-Germain est en mode énervé avant d'affronter le Real Madrid. Même si cela n'empêche pas le PSG de continuer à mener un train d'enfer dans les compétitions nationales, il pourrait en aller autrement sur le plan européen.

Et ce mercredi, dans Le Parisien, Dominique Sévérac estime que cette nervosité du Paris Saint-Germain est réellement un motif d'inquiétude. « Le PSG ne parvient pas à garder ses nerfs, une donnée inquiétante dans l’optique du Real où l’arbitrage sera central. « Nous avons travaillé avec la vidéo sur la manière de garder la même maîtrise lorsque nous sommes en infériorité, explique Emery. C’est vrai aussi qu’avec cette pression, c’était important de ne pas perdre la tête. » L’entraîneur répond un peu à côté, alors que beaucoup de Parisiens ont paru agacé et que Neymar n’a pas pu, une nouvelle fois, s’empêcher de chambrer. Son génie et son arrogance vivent au même étage, manifestement », constate, dans Le Parisien, Dominique Sévérac, visiblement inquiet de ce problème de nerfs au Paris Saint-Germain. Aux joueurs de trouver rapidement la solution histoire de ne pas tomber dans le panneau contre le Real Madrid où on aura évidemment noté cette nervosité du PSG.