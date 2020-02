PSG : Ses fans traités comme des chiens, Paris dénonce

Dans : PSG.

Avant d’assister au match de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, les supporters parisiens ont vécu une journée agitée mardi. Ce que regrette le club de la capitale.

Sale journée pour les fidèles du Paris Saint-Germain. En plus de la défaite de leur équipe (2-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les fans parisiens ont vécu un trajet difficile pour atteindre le Signal Iduna Park. En effet, les autorités allemandes leur ont imposé un contrôle et des fouilles particulièrement strictes à la frontière entre les deux pays. A cause de ces vérifications de plusieurs heures, certains supporters sont même arrivés en retard au stade. D’où l’incompréhension du club francilien.

« Le Paris Saint-Germain souhaite dénoncer la durée des contrôles de la police des frontières allemandes envers ses fans se déplaçant de manière organisée à Dortmund, a réagi le champion de France sur son site officiel. Le fait de retenir des fans pendant plus de cinq heures, de faire arriver ainsi une partie d'entre eux en retard au coup d'envoi n'est pas respectueux pour des supporters qui étaient partis à 2h00 du matin de Paris et qui rentreront également en bus dans la nuit après le match. »

Un tifo gâché

« Le club s'interroge sur le contenu, la qualité et la pertinence des échanges d'informations entre les autorités française et allemande qui auraient pu déclencher la sévérité et la durée de cette opération de police. Celle-ci a totalement désorganisé ce long déplacement de supporters en bus y compris la remise des billets dans un lieu hors du stade organisée par le club pour faciliter ce déplacement et enfin ne pas permettre le déploiement du tifo préparé et acheminé de Paris par les supporters du club », a regretté le PSG, qui attend des réponses après ce contretemps.