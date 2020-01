Dans : PSG.

Parti par la petite porte en 2017, Serge Aurier ne garde pas que de bons souvenirs de son passage au Paris Saint-Germain. Le latéral droit de Tottenham regrette amèrement ses erreurs dans la capitale française.

Régulièrement aligné par José Mourinho, Serge Aurier n’a pas à se plaindre du changement de manager à Tottenham. Le latéral droit en profite pour se relancer sous les ordres d’un coach prêt à oublier ses difficultés du passé. On pense notamment à ses dérapages au Paris Saint-Germain, où l’Ivoirien avait tenu des propos homophobes contre l’entraîneur Laurent Blanc. Sans oublier son altercation avec des policiers. Avec du recul, le Spur a encore du mal à y croire.

« Bien sûr, je regrette mes erreurs car ce n’est pas moi, a confié Aurier au Telegraph. Les membres de ma famille, quand nous en avons parlé, m’ont dit "ce n’est pas toi". Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas comprendre parce que ça ne me ressemblait pas. Maintenant, je sais faire attention. J’ai fait des erreurs parce que j’étais jeune, et maintenant je vais mieux, j’ai une fille et ma vie a changé. » Il est vrai qu’outre-Manche, l’ancien Toulousain n’est pas autant jugé.

Les mauvaises fréquentions d’Aurier

« En Angleterre, les gens ne s’intéressent qu’à mon football et c’est mieux pour moi, a-t-il comparé. Quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG, ce n’est pas très bon car il y a vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. Vous ne voulez pas lâcher vos amis sinon ils diront "ah il a changé celui-là". C’est très difficile de travailler sérieusement. Ici, ça va. J’ai de bons amis et je ne sors pas trop. » A croire que Paris n’était tout simplement pas le bon endroit.