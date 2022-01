PSG : Sergio Ramos, un gros mal de crâne pour Pochettino ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps à l’infirmerie, Sergio Ramos est dans le groupe du PSG depuis plusieurs matchs. Mais contre Lyon et à Brest samedi soir au Parc des Princes (2-0), le défenseur espagnol était remplaçant.

Le choc des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid approche et on peut légitimement penser que Sergio Ramos sera titulaire contre son ancien club. En effet, c’est dans ce genre de match à très fort enjeu que le Paris Saint-Germain aura besoin de la grinta et de l’expérience de l’ancien capitaine du Real Madrid, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Mais dans quel système de jeu Mauricio Pochettino peut-il intégrer Sergio Ramos ? C’est toute la question, à quelques jours du match aller contre le Real Madrid au Parc des Princes. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien entraîneur lorientais Christian Gourcuff a évoqué ce sujet tactique. Et selon lui, Mauricio Pochettino n’aura pas d’autre choix que de passer dans une défense à trois centraux pour faire une place luxueuse à Sergio Ramos.

Un casse-tête en perspective pour l’entraîneur du PSG quand on sait que Mauricio Pochettino n’a jamais été un adepte de ce système de jeu, que ce soit à Tottenham ou depuis son arrivée à Paris il y a tout juste un an. « Marquinhos, c’est un formidable défenseur d’axe, il est efficace défensivement et doté d’une belle relance. Il l’a montré quand il jouait dans le rôle de sentinelle au milieu de terrain par son placement et son intelligence aussi. Jouer vingt minutes à la droite d’une défense à trois comme contre Brest ce n’est pas un souci, mais faire toute une carrière dans ce rôle… C’est possible mais ça correspond moins à ses qualités je pense. Ramos a-t-il les qualités pour jouer dans une défense à trois ? Quand le PSG joue à deux centraux, il lui faut des qualités de vitesse pour sécuriser l’équipe sur les contres. Peut-être que mettre Ramos dans une défense à trois est plus sécurisant » a analysé Christian Gourcuff, qui ne voit qu’une défense à trois pour permettre à Sergio Ramos d’intégrer l’équipe du Paris SG sans prendre trop de risque. Mauricio Pochettino cédera-t-il à cette mode, réclamée par la majorité des supporters du PSG depuis quelques semaines ?