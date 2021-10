PSG : Sergio Ramos, la date de son premier match enfin connu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Abonné à l'infirmerie du Paris Saint-Germain depuis qu'il a signé, en juillet dernier, Sergio Ramos ne reprendra l'entraînement que la semaine prochaine. Au PSG on semble s'être fixé un objectif pour ses grands débuts en Ligue 1.

Les communiqués médicaux se suivent et se ressemblent concernant Sergio Ramos. A chaque fois que le légendaire défenseur central espagnol est à la veille de rependre l’entraînement collectif avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, quelques lignes laconiques signées du staff médical du PSG remettent cela à plus tard. Au début du mois, l’ancien joueur du Real Madrid devait reprendre « sous 10 jours », puis la semaine passée, Sergio Ramos était annoncé en début de cette semaine au Camp des Loges afin de travailler sous les ordres de Mauricio Pochettino. Mais patatras mardi, un nouveau communiqué remettait le come-back de la star à plus tard : « L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine ». Autrement dit, les premières minutes du défenseur central de 35 ans ne sont pas pour aujourd’hui, alors même que le calendrier sportif du Paris Saint-Germain va de nouveau s’intensifier jusqu’à la fin de l’année 2021 et que l’entraîneur du club de la capitale aurait bien besoin de celui qui a l’un des palmarès les plus énormes du football mondial.

Sergio Ramos de retour pour PSG-Nantes

Reste désormais à savoir si Sergio Ramos pourra réellement débuter sa carrière au PSG, alors qu’en Espagne certains évoquent déjà un possible départ précoce de Paris, les dirigeants du club de la capitale étant un peu dépités de cette situation. Même si cette hypothèse semble irréaliste, il faut désormais que Ramos redevienne un joueur de football, lui qui enchaîne les pépins physiques depuis bientôt un an. Exit donc le match contre Lille, vendredi au Parc des Princes, puis le déplacement à Leipzig en Ligue des champions mercredi prochain, et celui à Bordeaux trois jours plus tard. Mais le staff médical du Paris Saint-Germain mise tout sur la trêve internationale de deux semaines, puisque la prochaine rencontre du PSG en Ligue 1 aura lieu le 20 novembre contre Nantes au Parc. Et c’est cette date qui aurait été jugée comme la plus raisonnable pour les éventuels débuts de Sergio Ramos en Ligue 1, même s’il faut évidemment pendre des pincettes.