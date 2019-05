PSG : Sept ans d'échec, il n'en peut plus de Marco Verratti

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le Paris Saint-Germain se prépare à un mercato estival très compliqué, après le nouvel échec du club en Ligue des Champions.

A n’en pas douter, de nombreux joueurs vont quitter le navire afin de regénérer l’effectif. Et si les noms de Draxler, Nkunku ou encore Kurzawa sont régulièrement cités, Vikash Dhorasoo fait partie de ceux qui pensent qu’il faut également vendre des titulaires. Par exemple, des joueurs comme Marco Verratti ou Thiago Silva symbolisent les échecs du club en Europe selon le consultant de Yahoo Sport, qui a notamment expliqué qu’il souhaitait voir partir l’Italien arrivé en 2012.

« Il y a des joueurs qui cristallisent et représentent la défaite et les défaites. Il y a Thiago Silva mais je pense aussi à Marco Verratti. Changer Verratti, c’est passer à autre chose. Il a bien évidemment le niveau pour jouer le PSG, mais il représente ce projet qui n’avance plus, qui stagne et qui régresse d’une certaine manière. Il faut déclencher quelque chose et faire passer un message pour changer de cycle » a confié Vikash Dhorasoo, qui ne va évidemment pas se faire que des amis du côté de Paris avec ce genre de déclaration, Marco Verratti ayant toujours la cote auprès de nombreux supporters. Mais selon le consultant, le changement est nécessaire pour rebondir au plus vite. Et personne ne doit avoir de totem d’immunité à Paris…