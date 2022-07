PSG : Scamacca à West Ham, Campos est KO

Gianluca Scamacca est une cible de longue date du PSG depuis le début de ce nouveau mercato estival. Alors qu'il était annoncé proche de la capitale, l'Italien va bien plutôt rejoindre West Ham.

Le PSG espère bien passer la seconde sur le marché des transferts. Pour cela, les champions de France doivent d'abord procéder à quelques ventes. On annonce notamment un accord proche entre le PSG et l'AS Roma pour un départ de Georginio Wijnaldum. D'autres indésirables, restés au Camp des Loges pendant la tournée actuelle du PSG au Japon, sont aussi invités à se trouver un nouveau club. Au niveau des arrivées, le club de la capitale, sous l'impulsion de Luis Campos, a pas mal de pistes en tête. Le conseiller sportif portugais veut notamment recruter un nouveau joueur offensif. Il a longtemps pensé à Gianluca Scamacca, qui fait des petites merveilles ces derniers mois sous les couleurs de Sassuolo. Mais les Transalpins sont trop gourmands...

West Ham are set to sign Gianluca Scamacca. Full agreement finally in place with Sassuolo. €36m plus €6m add ons, 10% sell on clause. 🚨⚒️ #WHUFC



Scamacca agreed personal terms, so deal off for Armando Broja as of now. pic.twitter.com/66Q3hnn1n6