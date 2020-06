PSG : Sans pitié au mercato, Leonardo chagrine le vestiaire

Dans : PSG.

En dépit de leur grande histoire avec le PSG, Edinson Cavani et Thiago Silva vont quitter le club francilien à l’issue de la saison.

Après une longue période de tergiversations, Leonardo a tranché dans le vif en faveur des départs de l’Uruguayen et du Brésilien. Une décision délicate pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, mais nécessaire à ses yeux afin d’effectuer un renouvèlement important de l’effectif. En interne, ce choix est toutefois difficile à accepter pour certains joueurs du PSG. C’est notamment le cas d’Idrissa Gueye, qui a indiqué dans une interview accordée à Canal + qu’il regrettait déjà les départs de Cavani et de Thiago Silva. Sans pour autant contester les choix de Leonardo…

« Thiago Silva est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l'expérience. Est-ce que j'aurais voulu qu'il reste ? Bien sûr. Il est très utile pour l'équipe. On a besoin de joueurs d'expérience, de joueurs de grande classe comme ça » a indiqué l’ancien milieu de terrain d’Everton, avant d’évoquer la situation du meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani. « C’est est un gars que j'adore. On va me dire que j'adore tout le monde, mais il n'y a pas un joueur ou un homme sur Terre qui n'aime pas Cavani. Ce qu'il dégage sur et en dehors du terrain, c'est un exemple pour tout joueur. Il se bat, il est toujours là même dans les situations compliquées pour lui ». Deux départs difficiles à avaler pour les joueurs du Paris Saint-Germain, dont la plupart s’identifiant forcément à des joueurs historiques comme Cavani et Thiago Silva. Aux autres cadres de longue date (Verratti, Marquinhos) de prendre le relai dans les semaines et les mois à venir…