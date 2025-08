PSG ‍: Safonov furieux contre Luis Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé au PSG à la surprise générale, l'an dernier, Matvey Safonov a bien compris que Luis Enrique ne comptait plus vraiment sur lui. Mais le gardien russe estime surtout que Luis Campos n'a pas tenu ses engagements.

C'est un dossier qui a probablement plus d'importance qu'on ne le croit, même s'il concerne un remplaçant du Paris Saint-Germain. A moins d'un mois de la fin du mercato estival, et au moment précis où les champions d'Europe en titre reprennent le chemin de l'entraînement à Poissy, Matvey Safonov est au coeur des préoccupations. Ce n'est pas un secret, la signature de Zabarnyi au PSG est probablement ralenti par le fait que le défenseur ukrainien refuse de jouer avec un joueur russe, et la présence de Safonov n'est plus vraiment souhaitée et souhaitable si le joueur de Bournemouth, très attaché à défendre son pays, arrive. Selon l'insider PSG Reporter, du côté de Matvey Safonov, on est plutôt remonté contre les dirigeants du Paris Saint-Germain, et notamment Luis Campos qui est allé le cherche en Russie en 2024 contre un étonnant chèque de 20 millions d'euros.

Le PSG a un souci avec le gardien de but russe

🚨🚨Des tensions existent entre Safonov 🇷🇺et la direction parisienne, le portier russe est poussé vers la sortie.



Selon lui de nombreuses promesses n’ont pas été tenus.



🔎Il a été proposé à de nombreux club dont Galatasaray, qui pour l’instant n’en fait pas une priorité. pic.twitter.com/gzAwfKo93K — 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) August 5, 2025

« Les tensions existent entre Safonov et la direction parisienne, le portier russe est poussé vers la sortie. Selon lui, de nombreuses promesses n’ont pas été tenus. Il a été proposé à de nombreux clubs, dont Galatasaray, qui pour l’instant n’en fait pas une priorité », explique l'insider parisien. Marqué par le souhait du Paris Saint-Germain d'également pousser dehors Gianluigi Donnarumma afin que Lucas Chevalier s'installe sereinement dans son rôle de gardien de but numéro 1, ce mercato estival 2025 prend un tournant assez étonnant pour les champions d'Europe, puisque pour l'instant la seule signature pour le PSG est celle de Renato Marin...jeune gardien de but italien arrivé au début de l'été en provenance de l'AS Rome.

Luis Enrique a tranché

Destiné à devenir la doublure de Lucas Chevalier, Renato Marin contribue par ailleurs à pousser dehors Matvey Safonov. On souhaite bien du courage à Luis Enrique pour gérer tout cela, l'entraîneur espagnol du PSG ayant lui fermement choisi de faire du portier du LOSC son titulaire la saison prochaine.