PSG : Rüdiger s’éloigne, Paris ne rend pas les armes

Par Corentin Facy

Libre en fin de saison, Antonio Rüdiger affole les cadors européens, qui se battent pour recruter le solide défenseur de Chelsea.

C’est le défenseur à la cote, pour qui les plus grands clubs d’Europe se battent ces dernières semaines. En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, Antonio Rüdiger est convoité par le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore la Juventus Turin. Thomas Tuchel a également fait de sa prolongation une priorité à Chelsea mais pour l’heure, ce dossier n’avance pas pour les Blues, confrontés à une concurrence qui pourrait bien être fatale au club londonien. Ces derniers jours, la presse espagnole s’emballe pour un potentiel accord entre le Real Madrid et l’entourage de l’international allemand. Mais tant que rien n’est officiel, les autres clubs en lice continuent de tenter le coup. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, selon les informations relayées par le Sun.

Le Real Madrid en pole pour Rüdiger

Le média britannique indique que si le Real Madrid est bien en pole position pour s’attacher les services d’Antonio Rüdiger, la partie n’est pas encore gagnée par le club merengue. Effectivement, le PSG n’a pas encore rendu les armes dans ce dossier que Leonardo estime très important en interne. Car même si pour l’instant, le club compte beaucoup de défenseurs centraux, le flou entoure plusieurs d’entre eux. Presnel Kimpembe pourrait être tenté de découvrir l’étranger l’été prochain tandis que la forme physique de Sergio Ramos soulève un certain nombre de questions. Enfin, le discret Abdou Diallo commence à ronger son frein sur le banc et ne dirait pas non à un départ, à l’heure où l’AC Milan aimerait le recruter. Du côté de Chelsea, on lance également ses dernières forces dans la bataille pour prolonger Rüdiger, alors que le dossier Thiago Silva a été bouclé avec une prolongation d’un an pour le Brésilien. Autant dire que Rüdiger, qui a l’embarras du choix pour son avenir, n’a pas une décision facile à prendre.