PSG : Royal, Al-Khelaïfi augmente Tuchel de 50 % !

Dans : PSG, Ligue 1.

Il faut croire que l’ensemble du Paris Saint-Germain est satisfait de la saison 2018-19. Ou du moins du travail de son entraineur.

Malgré l’élimination en Ligue des Champions et la perte inédite des deux coupes nationales, Thomas Tuchel a signé sa prolongation de contrat au début du printemps. Celle-ci doit être officialisée dans les prochains jours, dans la foulée de la fin du championnat de France. Et malgré les critiques qui fusent sur cette fin de saison très difficile des Parisiens, l’entraineur allemand a été plus que conforté. En effet, son nouveau contrat l’emmène jusqu’en juin 2021, et son salaire est passé de 420.000 euros brut mensuel, à 625.000 euros annonce L'Equipe.

Une augmentation qui montre combien les dirigeants parisiens ont confiance en « TT » et qui va permettre à Tuchel d’augmenter son influence lors de ce mercato annoncé comme décisif. Cela laisse aussi le PSG en cas d’offensive extérieure, ce qui aurait pu être le cas puisque le quotidien sportif confirme que le Bayern Munich a tenté de le faire venir pour occuper le poste d’entraineur du club bavarois la saison prochaine. Sans succès, puisque Paris lui fait confiance, et que l’entraineur estime avoir une belle occasion, la saison prochaine, de montrer ce qu’il peut faire. En cas d’échec, malgré son contrat en béton, l'Allemand devrait connaitre le même sort que ses prédécesseurs.