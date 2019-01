PSG : Rothen prévient Tuchel face à cette « connerie monumentale »

Dans : PSG, Mercato.

Ecarté du groupe pour les matchs après avoir affiché son désir de partir du club de la capitale sans prolonger, Adrien Rabiot est dans une situation compliquée au PSG.

Les avis sont partagés entre ceux qui estiment que le PSG doit sortir les muscles et montrer par l’exemple que la direction reste ferme sur ses dossiers, ou bien ceux qui pensent qu’une fois que le mercato sera terminé, le milieu de terrain pourra tout de même rendre des services à une formation pas très fournie en ce sens. Pour Jérôme Rothen, il n’y a pas de questions à se poser, le Paris Saint-Germain doit écarter Rabiot jusqu’à la fin de la saison, et ce malgré la volonté de Thomas Tuchel de le faire revenir. Un avis qui vaut tant pour la gestion du groupe que pour les performances sportives.

« Ils ont décidé de trancher en disant : “Il s’est foutu de nous ! On l’écarte”. Ok, d’accord. Mais ne fais pas machine arrière un mois après parce que tu n’as pas recruté un milieu de terrain ! C’est primordial d’avoir un effectif plus étoffé dans le cœur du jeu, mais pas avec Adrien Rabiot. Si Thomas Tuchel le réintègre… il va servir à quoi ? Tu vas passer pour un con, déjà. Rabiot, il ne fait déjà plus partie des plans. Une équipe s’est dégagée sans Rabiot. Tu le réintègres pour quoi ? Jouer la Coupe de France ? Le dernier bon match d’Adrien Rabiot au PSG, il faut remonter – on va être gentil – à l’année dernière ! Il ne pense qu’à une chose, se barrer ! Et tu dis quoi au joueur ? On va te réintégrer et si Verratti est blessé ou si Marquinhos n’est pas bon tu joueras contre Manchester United ? On va le sortir du chapeau avec 15 jours d’entraînement avec le groupe ? Et puis quand tu ne fais que des entraînements, tu perds en rythme, en confiance… donc tu es forcément à côté de la plaque pour un match à élimination directe de Champions League ! Ce serait une connerie monumentale », a demandé le consultant de RMC et ancien joueur du PSG, persuadé que la saison de Rabiot à Paris est définitivement terminée, et que les dirigeants doivent s’en tenir à cette version.