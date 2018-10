PSG : Rothen met son nez dans le mercato du PSG et ça l'énerve

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a clairement dit la semaine passée, il réclamait et il réclame toujours la signature d'un numéro 6 au Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand du club de la capitale estimant qu'il n'était pas assez pourvu en milieu de terrain. Mais s'ils sont nombreux à partager l'avis de Thomas Tuchel, considérant que le PSG n'avait pas réussi à remplacer Thiago Motta, Jérôme Rothen n'est lui pas du tout de cet avis. Pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour RMC, ce soit-disant problème de sentinelle est ridicule.

Et sur le site de Konbini, Jérôme Rothen a donné sa version. « Il manque un numéro 6 ? C’est ça qui m’énerve ! Quand j’entends qu’il manque une sentinelle… Mais déjà la sentinelle, c’est le mot à la mode. Toutes les équipes jouent avec une sentinelle ? Non. Toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n’ont pas toujours joué avec une sentinelle. Qu’est-ce qui fait la différence ? Le foot, c’est le physique, savoir courir longtemps à une forte intensité, et la technique. Quand tu prends tous les joueurs du PSG aujourd’hui, je pense que c’est pas mal à chaque poste. Après tu peux toujours améliorer, tu peux ramener Modric ou d’autres mecs (...) Je pense que Thomas Tuchel les fera évoluer pour mettre dans les meilleures situations les meilleurs joueurs qu’il a. C’est le rôle d’un entraîneur, ce qu’a jamais réussi à faire Emery, et peut-être que Tuchel réussira à le faire. Après, en plus de les mettre dans les meilleures dispositions, il faut ramener du caractère », a confié Jérôme Rothen, forcément très sensible aux résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, compétition qu'il commente sur la chaîne sportive.