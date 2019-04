PSG : Rothen défend le pitre Choupo-Moting d'une façon étrange

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dimanche soir, Eric-Maxim Choupo-Moting a sans doute marqué l’histoire de la Ligue 1 en réalisant le geste offensif le plus improbable du championnat. Depuis, l’international camerounais est au cœur des moqueries et des critiques. Tout cela n’est pas vraiment justifié selon Jérôme Rothen, lequel a défendu l’ancien attaquant de Sunderland sur l’antenne de RMC. Néanmoins, l’ancien milieu offensif de Paris n’a pas changé d’avis : Choupo-Moting n’a évidemment pas le niveau requis pour évoluer dans les rangs du champion de France en titre…

« Je voudrais défendre Choupo-Moting, parce que ce geste-là, ce n’est pas le talent du joueur qui parle. Il ne faut pas le juger sur ce geste-là. C’est un geste hallucinant, un raté incroyable que l’on n’avait presque jamais vu. Mais pour tout amateur de foot, même pas un joueur de haut niveau, ça peut arriver à tout le monde » a confié Jérôme Rothen avant de durcir le ton. « Je veux le défendre sur l’acharnement envers lui, parce que Choupo-Moting, on n’est pas surpris. On n’est pas surpris qu’il rate des choses. C’est un bon joueur mais pas digne du PSG. L’erreur elle est là, pourquoi l’avoir recruté. Même son entraîneur, hier, il ne veut même pas le défendre. Il explique qu’il a du temps de jeu parce qu’il a beaucoup de blessés, que c’est un remplaçant. En fait, tu as l’impression que c’est le pitre du vestiaire, ils l’ont pris pour encourager ses coéquipiers » a confié Jérôme Rothen, gêné par la situation de Choupo-Moting. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à se séparer de son attaquant, sous contrat à Paris jusqu’en 2020, lors du prochain mercato.