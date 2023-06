PSG ‍: Rothen crache déjà sur la première recrue du mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désireux de faire les meilleurs coups possibles sur le prochain mercato, le Paris Saint-Germain s’apprête à frapper un grand coup avec la potentielle arrivée libre de Marco Asensio.

Après avoir recruté plusieurs joueurs libres la saison passée, le club de la capitale française est bien parti pour renouveler sa stratégie cet été. Puisqu’après Milan Skriniar, qui pourrait débarquer pour renforcer la défense centrale du PSG, c’est Marco Asensio qui se rapproche du PSG. En fin de contrat au Real Madrid, l’international espagnol aurait choisi de rejoindre Paris lors du prochain mercato. Également pisté par Aston Villa en Premier League, le joueur de 27 ans pourrait signer un contrat de quatre ou cinq saisons assorti d’un salaire d’une dizaine de millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur qui n’était qu’une doublure de luxe au Real. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Rothen, pour qui le PSG fait une nouvelle erreur de casting avec Asensio.

« Le mode de recrutement du PSG n’est pas bon »

🗣💬 @RothenJerome : "Si Marco Asensio vient au PSG, il ne vient pas pour les bonnes raisons. Mettre le maillot du PSG ou de Chelsea, il s'en fout. Puis 8 millions d'euros par an..." #RMCLive pic.twitter.com/HSCb0aMmdP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 1, 2023

« J’apprécie Asensio. Au Real, il était barré par plus fort. Mais s’il vient au PSG, il ne vient pas pour les bonnes raisons. Mettre le maillot du PSG ou de Chelsea, il s'en fout. Puis 8 millions d'euros par an pour un joueur de complément… Paris est un club pigeon. C’est un joueur libre, donc c’est normal de faire des efforts pour l’attirer, mais le joueur ne doit pas venir que pour l'aspect financier. Au niveau sportif, pas beaucoup de grands clubs tapent à sa porte, et encore moins à ce tarif-là… Le mode de recrutement du PSG n’est pas bon, il faudrait un projet différent. Après, Asensio, ce n’est pas forcément un mauvais recrutement sur le papier. Mais est-ce qu’il s'adaptera à Paris avec les bonnes conditions pour réussir ? Je ne sais pas… À ce tarif-là, il va aller faire des photos à la Tour Eiffel, il va faire quelques matchs et se blesser… J'espère qu’il fera mieux que Draxler, mais c’est le même genre de recrutement », a lancé le consultant de RMC, qui sait qu’Asensio a souvent été pointé du doigt pour son manque d’envie à Madrid. Alors qu’est-ce que cela va être au PSG, où la plupart des recrues perdent souvent leur vrai niveau au fil des mois…