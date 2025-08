PSG ‍: Rodrygo, Akliouche, Luis Campos a un nouveau conseiller

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Satisfait par son secteur offensif après une saison remplie de records, le Paris Saint-Germain n‘envisage pas vraiment de se renforcer en attaque pendant ce mercato. Une erreur d’après Walid Acherchour.

L’adage « on ne change pas une équipe qui gagne » ne va pas pleinement être respecté du côté du club de la capitale française. Car si pour l’instant, le mercato estival a été très calme pour Paris, le mois d’août s’annonce beaucoup plus chaud. Alors que les joueurs et le staff sont toujours en vacances, après avoir disputé la Coupe du Monde des clubs de la FIFA jusqu’à la mi-juillet, la direction sportive avance en coulisses sur le recrutement de plusieurs éléments capables de donner un nouvel élan à l’effectif de Luis Enrique. Depuis quelques semaines, Paris travaille sur la venue de Lucas Chevalier pour compenser le probable départ de Donnarumma, mais aussi sur l’arrivée d’Illya Zabarnyi, défenseur central de Bournemouth. Par contre, rien à signaler sur le plan offensif pour le moment, sachant que Luis Enrique est satisfait de son attaque. Mais pour Walid Acherchour, le PSG n’aura pas d’autre choix que de sauter sur une belle occasion à la fin de l’été pour renforcer un effectif qui devrait perdre au moins Randal Kolo Muani et Marco Asensio.

« Une solution à la Rodrygo ou Akliouche doit peut-être s'envisager »

« Comment Dembélé va digérer sa saison, sachant qu’il va peut-être avoir le Ballon d’Or ? Quid de Ramos, est-ce qu’il va rester, est-ce qu’il va se contenter d’un temps de jeu réduit, et est-ce qu’il correspond vraiment à Luis Enrique ? Kolo Muani, il est plus dans l’équation. Asensio va repartir. Lee, entre son comportement et son apport sur la deuxième partie de saison, c’est un joueur fantôme. Donc je me dis qu’en fin de mercato, avec des départs, le PSG va devoir se positionner sur un attaquant. Pas forcément un numéro neuf, mais un joueur capable de jouer sur les trois postes de devant. Il y a déjà Barcola ou Désiré Doué, que je voudrais voir au milieu en numéro 8. Paris est armé oui, mais une solution, en fin de mercato, à la Rodrygo ou Akliouche doit peut-être s'envisager. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo et il peut y avoir une petite fenêtre de tir en fin de mercato. Le PSG doit se poser la question car il faut continuer à apporter de la fraîcheur, au moins sur un profil offensif », a balancé le consultant de RMC dans l’After Foot.

Les deux pistes évoquées par Acherchour sont plausibles, sachant que l’attaquant de Monaco rêve toujours de rejoindre le PSG cet été, et que le Brésilien pourrait quitter le Real Madrid pendant ce mercato. Mais pour recruter l’un des deux, Paris devra sortir le chéquier tout en prenant le risque de déséquilibrer un vestiaire bien en place avec l’arrivée d’une nouvelle star offensive. Et pas sûr que Luis Enrique ait envie de prendre des risques, alors qu’il vient d’offrir la première Ligue des Champions de son histoire au PSG…