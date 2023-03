PSG : Roberto Mancini, la piste surprise pour l'après-Galtier !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Christophe Galtier est plus que jamais remis en cause au PSG, qui multiplie les pistes pour succéder à son actuel entraîneur cet été.

Le rêve absolu de l’Emir du Qatar se nomme toujours Zinedine Zidane, mais l’ex-entraîneur du Real Madrid est difficile à convaincre. Même s’il a fait une croix à court terme sur l’Equipe de France, « Zizou » se laisse désirer et ne montre pour l’instant aucun signe positif au Paris Saint-Germain. Ainsi, d’autres pistes sont creusées par l’état-major du PSG pour prendre les commandes de l’équipe en cas de renvoi de Christophe Galtier, une hypothèse plus que plausible en fin de saison. Le nom d’Antonio Conte a filtré après l’éviction de l’Italien à Tottenham. Mais à en croire les informations d’Il Messaggero, un autre coach transalpin pourrait avoir les faveurs de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Roberto Mancini, ancien entraîneur de Manchester City et actuel sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Le PSG pense à Mancini... et à Mourinho

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PENSKE CARS - ITALY (@penske_italy)

Le journal italien dévoile que Roberto Mancini a un profil qui plait beaucoup à la direction du Paris Saint-Germain, même si ce dossier n’en est pour l’instant qu’à ses prémices. L’ancien entraîneur de Manchester City a la réputation de faire jouer à ses équipes un football offensif et plutôt attractif, en plus d’obtenir des résultats. Même si l’Italie a raté le coche pour se qualifier à la Coupe du monde, la Squadra Azzura reste tout de même sur un titre de championne d’Europe, et le palmarès compte pour les décideurs du Paris Saint-Germain. Notons par ailleurs que selon Il Messaggero, l’autre nom auquel pensent les dirigeants parisiens n’est autre que celui de José Mourinho. Sous contrat avec l’AS Roma, le Portugais attend avec impatience le coup de téléphone du PSG selon plusieurs sources. Mais il n’est pas pour le moment la piste privilégiée par Luis Campos, malgré les excellentes relations qu’entretient le coordinateur sportif du PSG avec le « Special One ». Toutes ces pistes prouvent en tout cas que Paris s’active pour trouver un successeur à Christophe Galtier, lequel n’aura convaincu personne durant sa première saison à la tête du PSG.