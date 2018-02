PSG : Riolo applaudit Emery et enfonce Mbappé

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Comme souvent après une déception européenne du PSG, le club de la capitale tombe de haut. Il reste toutefois un match retour dans trois semaines pour inverser la tendance, mais à l’heure actuelle, le constat de la défaite est sévère. Paris semblait clairement dans le match, mais les deux buts pris en fin de rencontre symbolisent la meilleure maitrise des temps chauds de la part des Madrilènes. Pour Daniel Riolo, Unai Emery avait pourtant eu bon dans ses choix tactiques, même si tout s’est progressivement écroulé. Au sein du onze de départ, le consultant de RMC avoue avoir été déçu par la prestation de Kylian Mbappé, qui n’est pas souvent passé dans la zone de vérité, et a progressivement perdu son duel avec Marcelo.

« Perdre 3/1 a quelque chose de cruel au vu de ce que Paris a montré. On va parler d’expérience? De mental? Le jeune Mbappé peut être une cible. Il a été tendre. C’est indéniable. Sans Cavani, le PSG a manqué de présence dans la surface. On peut revoir plein de choses de façon négative, alors que tout a été bon pendant 80% du temps. Les fameux détails. Le Real sait les faire pencher de son côté. Emery a réussi l’ensemble de son match, mais plutôt que de sortir Cavani, ne fallait-il pas tenter Di Maria pour Mbappé? Perdre 1/3 dans un match sans être jamais dominé, c’est frustrant. Emery a réussi ses choix initiaux et pas Zidane. Mais en cours de route, Zidane a repris le dessus en sortant Benzema. Sans se rater, le PSG a perdu trop largement. A moins d’un gros exploit, le PSG n’ira pas plus loin dans cette Ligue des champions… », a résumé Daniel Riolo, qui sait qu’il faudra un PSG « on fire » pour inverser la tendance au Parc des Princes.