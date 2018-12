PSG : Riolo allume Verratti et dénonce le problème n°1 du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans trop de difficultés sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade (1-4), se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tout est bien qui finit donc bien pour le champion de France. Néanmoins, Daniel Riolo n’est pas totalement optimiste pour la suite. Et pour cause, le polémiste de RMC estime que le PSG n’a pas gommé le gros point faible qu’il traîne comme un boulet depuis le début de la saison, à savoir son milieu de terrain parfois bancal. Et cela malgré l’excellent match de Marquinhos en Serbie.

« Le milieu de terrain reste pour moi la zone problématique au Paris Saint-Germain. Il n’y a pas assez de joueurs dans ce secteur de jeu. Tuchel a essayé de compenser la faiblesse du milieu de terrain en jouant à trois défenseurs, mais il est revenu dans un système à quatre. Marquinhos ne fait pas un mauvais match contre Belgrade, mais dès qu’il y a un coup de pression, cela devient compliqué. En 8es de finale ou en quart, tu vas jouer contre des adversaires plus forts qui vont attaquer cette zone du terrain. Et au PSG, tu n’as toujours pas ton n°6 car Rabiot ne joue plus et Verratti ne peut plus finir un match ! Il n’avance plus, il est cramé dès la 50e minute de jeu… C’est problématique ! » a expliqué un Daniel Riolo qui se demande bien comment le PSG va bien pouvoir régler ce souci de taille. Avec le mercato hivernal ? C’est une possibilité. Mais rien ne garantit que Paris, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, ait la possibilité de se renforcer en janvier prochain…