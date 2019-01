PSG : Réunion d'urgence PSG-De Jong, un accord avant le 31 janvier ?

Dans : PSG, Mercato.

Pas de nouveau rebondissement dans ce feuilleton, Frenkie de Jong a bien choisi le Paris Saint-Germain pour l’été prochain.

Le champion de France a conservé son avance sur la concurrence malgré une dernière tentative du FC Barcelone. Comme l’indiquait la presse catalane, les Blaugrana ont rencontré le milieu de l’Ajax Amsterdam jeudi pour lui présenter leur nouvelle proposition. Insuffisant pour récupérer les faveurs du Néerlandais. La preuve, l’agent de Frenkie de Jong et les dirigeants parisiens se sont réunis vendredi après-midi et un accord pourrait intervenir avant le 31 janvier prochain.

Pour le journal néerlandais De Telegraaf, généralement très bien informé en ce qui concerne l'Ajax, cet entretien de plusieurs heures est bien le signe que le joueur a demandé à son représentant de finaliser l’accord avec le Paris Saint-Germain. Et si l’international néerlandais passe la vitesse supérieure, c’est que les négociations entre les deux formations ont également avancé dans le bon sens, et pour cause. Le Paris SG se serait en effet rapproché des 75 millions d’euros réclamés par l’Ajax Amsterdam pour céder sa pépite internationale. Un montant énorme pour le milieu de 21 ans, mais nécessaire pour écarter le Barça, Manchester City ou encore la Juventus Turin. Le fair-play financier va encore être mis à rude épreuve...