PSG : Le patron du Barça va à Amsterdam, mais Paris a gagné pour De Jong !

Du côté du FC Barcelone, le dossier Frenkie De Jong a visiblement mis le feu dans les coulisses. Et l'idée de voir le jeune international néerlandais de l'Ajax rejoindre le Paris Saint-Germain est insupportable à Josep Maria Bartomeu. Selon le Mundo Deportivo, décidé à en avoir le coeur net, le président du Barça ainsi que Pep Segura, directeur sportif, Eric Abidal, secrétaire technique et son adjoint, Ramon Planes étaient jeudi à Amsterdam pour un aller-retour express, puisque la délégation arrivée dans la matinée aux Pays-Bas a repris l'avion vers 17h. Au menu de ce déplacement, non pas le musée Van Gogh ou le quartier rouge, mais une réunion avec Frenkie de Jong et son représentant afin d'essayer de convaincre le très convoité joueur de l'Ajax de signer au FC Barcelone plutôt qu'au PSG.

Et si l'on en croit le très bien informé quotidien sportif proche du Barça, ce voyage n'a servi à rien. « Ils sont revenus en pensant que De Jong avait déjà pris sa décision et que c'était la même qu'avant cette réunion. Le PSG et Manchester City sont les autres clubs qui ont misé sur l'international "oranje" de 21 ans, mais l'offre parisienne est celle que le joueur avait en tête d'accepter finalement avant le repas qui a eu lieu jeudi à Amsterdam », explique le média espagnol, qui explique que les responsables avaient la tête des mauvais jours au retour de cette expédition aux Pays-Bas.