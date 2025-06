PSG ‍: Réunion d'urgence aux Etats-Unis

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a notamment le dossier Gianluigi Donnarumma à résoudre le plus rapidement possible.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale a pour objectif de soulever le trophée dans quelques semaines aux Etats-Unis. Mais en parallèle, les champions d'Europe doivent également s'activer sur le marché des transferts estival. Les chantiers ne manquent pas à Paris, à commencer par celui des gardiens de buts. Gianluigi Donnarumma ne sait d'ailleurs pas encore de quoi son avenir sera fait. L'Italien a encore un contrat au PSG qui court jusqu'en juin 2026, mais son entourage peine à trouver un nouvel accord avec le club de capitale en vue d'une prolongation.

Donnarumma ne manque pas de prétendants cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Selon les informations de Napoli Magazine, le clan Raiola et le Paris Saint-Germain auront prochainement une rencontre du côté de Los Angeles pour parler de l'avenir de Donnarumma. L'objectif est de trouver un accord, mais certains clubs sont à l'affût au cas où le PSG et l'Italien se sépareraient. C'est le cas de la Juve, qui sautera sur l'occasion pour récupérer Donnarumma. La Vieille Dame pourrait en plus intéresser l'ancien de l'AC Milan. A noter que les champions d'Europe préparent aussi leurs arrières puisque Lucas Chevalier (LOSC) pourrait rapidement rejoindre la capitale pour prendre la succession de Donnarumma.

On en est encore loin et publiquement, Donnarumma martèle son envie de continuer au Paris Saint-Germain. En attendant, le gardien de but transalpin va devoir rester concentré pour répondre présent lorsque son club aura besoin de lui en cette Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.