PSG : Restez chez vous, Mbappé veut retrouver son terrain

Dans : PSG.

Pour inciter les Français à éviter les déplacements, le gouvernement peut compter sur de nombreuses personnalités. Y compris certains acteurs du football.

Le message passe en boucle depuis plusieurs jours et pourtant, de nombreux Français continuent de sortir comme si de rien n’était. Alors que le gouvernement multiplie les mesures pour inciter la population à limiter les déplacements, et ainsi stopper la propagation du coronavirus, beaucoup choisissent d’ignorer les consignes. Quitte à mettre leur propre entourage en danger et à retarder la disparition de l’épidémie dans l’Hexagone. C’est pourquoi les politiciens et médecins ne sont plus les seuls à prendre la parole. Désormais, les personnalités se mobilisent également sur les réseaux sociaux pour tenter de sensibiliser tout le monde.

Même les joueurs de football ont rejoint le mouvement, à l’image de Kylian Mbappé qui a publié une photo de lui et de son frère Ethan avec un message fort. « Partageons la même ambition : protéger les autres, a réclamé l’attaquant du Paris Saint-Germain sur Twitter. Restez chez vous. Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux. Prenez soin de vous. » Il faut dire que le champion du monde a probablement hâte de retrouver l’entraînement et la compétition, surtout après la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais à l’heure où l’épidémie continue de se propager, il est impossible d’affirmer avec certitude que la saison reprendra.