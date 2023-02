PSG : Renato Sanches se blesse, Paris est maudit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, Renato Sanches était titulaire avec le PSG face au TFC. Mais l'ancien Lillois est sorti sur blessure après 10 minues de jeu.

C'est une véritable malédiction qui s'acharne sur le Paris Saint-Germain puisque ce samedi, contre Toulouse au Parc des Princes, Renato Sanches a été contraint de quitter ses coéquipiers après une dizaine de minutes seulement. L'international portugais, victime d'un souci à la cuisse, s'est écroulé au sol et c'est en larmes qu'il a cédé sa place à Bitshiabu, ce qui ne présage rien de bon. A l'entame d'un terrible mois de février, Christophe Galtier risque de devoir se passer de Renato Sanches en plus de Neymar et de Kylian Mbappé.