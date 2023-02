PSG : Renato Sanches mécontent, il prévient Galtier

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Entré en jeu lors de la victoire du PSG contre Montpellier (1-3) à la demi-heure de la rencontre suite à la blessure de Sergio Ramos, Renato Sanches s'est illustré avec une belle prestation. Le milieu de terrain a poussé un coup de gueule concernant son temps de jeu.

Titulaire seulement à deux reprises depuis le début de la saison, Renato Sanches ne parvient pas à obtenir la confiance de Christophe Galtier. Auteur de seulement 17 matchs depuis son arrivée à Paris, le milieu de terrain portugais qui a inscrit deux buts cette saison, peine à s'imposer au PSG. Considéré comme un cadre de l'équipe lorsqu'il évoluait à Lille, Renato Sanches a rétrogradé dans la hiérarchie depuis qu'il a signé dans le club de la capitale. Victime de plusieurs pépins physiques, le joueur de 25 ans doit se contenter de quelques bouts de matchs. Visiblement insuffisant pour bousculer les plans de Galtier qui fait plus confiance à Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Une situation que vit mal l'ancien joueur du Bayern Munich.

Renato Sanches n'est pas satisfait de son temps de jeu

« C'est toujours important de gagner après ne pas avoir gagné les deux derniers matches. J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus. C'est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c'est normal que de temps en temps que j'ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c'est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur » a confié l'international portugais (32 sélections) dans des propos rapportés par le journal l'Équipe. Malgré ce coup de gueule, Christophe Galtier devrait continuer d'utiliser Renato Sanches comme joker, sauf si le Portugais venait à avoir un réel impact dans les prochains matchs.