PSG : Renato Sanches déjà sur le départ, le Benfica se place

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier au PSG pour 15 millions d'euros, Renato Sanches n'a encore une fois pas réussi à s'imposer dans une grande équipe. Un club portugais s'intéresse au milieu de terrain pour le prochain mercato.

Joueur star de Lille pendant 3 saisons, Renato Sanches a tenté une nouvelle fois, après son échec au Bayern Munich, de s'imposer chez un cador européen. Malheureusement, le joueur a été victime de plusieurs blessures, aux adducteurs et aux ischios-jambiers. Le milieu de 25 ans n'a disputé que 19 matchs avec le PSG cette saison pour 2 buts inscrits en Ligue 1. Paris va probablement songer à se débarrasser de l'international portugais (32 sélections) qui garde encore une belle cote sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste sportif Ekrem Konur, le Benfica Lisbonne, club formateur de Renato Sanches, pourrait être une solution souhaitée par le club de la capitale pour enlever le Portugais de son effectif.

Le PSG attend l'offre de Benfica

Le spécialiste du mercato explique que le PSG s'attend à recevoir plusieurs offres pour Renato Sanches. Un prêt est pour le moment envisagé par la direction parisienne. Le Benfica Lisbonne semble être la destination la plus probable pour le natif d'Amadora. Renato Sanches a été formé chez les Águias. C'est lors de la saison 2015/2016 que le milieu de terrain s'est révélé aux yeux de l'Europe avec un doublé Coupe et championnat au Benfica ainsi que la victoire lors de l'Euro 2016 avec le Portugal. Pour sa première saison en professionnel, Renato Sanches était considéré comme l'un des futurs meilleurs milieux de terrain au monde. Élu meilleur espoirs de l'Euro et Golden boy en 2016, Renato Sanches avait quitté rapidement le Benfica. Le club lisboète qui réalise une excellente saison pourrait être un point de chute parfait au Portugais s'il souhaite encore s'imposer définitivement dans un top club européen car pour le moment, le PSG ne compte pas sur lui.