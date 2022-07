PSG : Renato Sanches arrive enfin, son prix est étonnant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a mené les négociations à la perfection avec Lille et va obtenir le renfort de Renato Sanches au PSG à prix cassé.

Les négociations ont trainé en longueur dans le dossier de Renato Sanches mais cela valait le coup d’attendre pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, à en croire les informations publiées par O Jogo, le club de la capitale est sur le point de boucler la venue du Lillois pour un prix extrêmement attractif. Le média portugais croit savoir qu’un accord a été trouvé entre le PSG et Lille pour un prêt avec une obligation d’achat de seulement 10 millions d’euros. Un prix extrêmement faible qui n’avait pas fuité jusqu’alors pour le deal de Renato Sanches, dont la valeur marchande était plutôt estimée à 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Malgré la concurrence de l’AC Milan, le conseiller sportif parisien Luis Campos n’a jamais cédé au jeu de la surenchère et va obtenir le renfort de sa piste prioritaire à moindre coût.

Renato Sanches au PSG, c'est imminent

Un nouveau coup magistral de la part de Luis Campos, quelques jours seulement après la signature au PSG de Nordi Mukiele, là encore pour un montant relativement faible. En dépit de la concurrence de Chelsea, qui a tenté de doubler le Paris SG au dernier moment, l’ex-défenseur du RB Leipzig s’est finalement engagé en faveur du champion de France en titre, lui aussi, pour un montant de 10 millions d’euros hors bonus. Si la « révolution » promise par Nasser Al-Khelaïfi peut parfois faire sourire, il est clair qu’un changement de cap est visible dans la manière de négocier les transferts au PSG. Habitué à surpayer les joueurs ces dernières années, le club de la capitale a brutalement mis fin à cette mauvaise réputation avec Luis Campos, comme le prouve par ailleurs le dossier Milan Skriniar, dans l’impasse précisément car le PSG refuse de s’aligner sur les exigences colossales de l’Inter Milan, qui réclame près de 80 millions d’euros pour le Slovène. En attendant que ce dossier se débloque -ou pas-, Renato Sanches va donc devenir la quatrième recrue de l’été à Paris après Ekitike, Vitinha et Mukiele.