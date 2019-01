PSG : Remonté contre Rabiot, Al-Khelaïfi refuse de soutenir Tuchel

Dans : PSG, Mercato.

Plus la fin du mercato approche et plus Thomas Tuchel s’inquiète pour la deuxième partie de saison.

Déjà contraint de bricoler son entrejeu avant la trêve, l’entraîneur du Paris Saint-Germain constate que la situation pourrait empirer. L’Allemand doit se priver de Lassana Diarra, qui se dirige vers la retraite, et d’Adrien Rabiot qui refuse de prolonger alors que son contrat expire en juin prochain. De quoi agacer Antero Henrique qui a décidé de mettre l’international français à l’écart jusqu’à son départ.

De son côté, Tuchel, qui avait accepté la décision sans broncher, ne partage pas l’avis de son directeur sportif puisqu’il envisage de réintégrer Rabiot si aucune recrue n’arrive cet hiver. Pour cela, le technicien aura évidemment besoin de l’accord de Nasser Al-Khelaïfi. Mais selon les informations de RMC, le président parisien serait toujours en colère contre son milieu de terrain. C’est pourquoi le Qatari refuse de sortir Rabiot du placard. Reste à savoir si la direction restera aussi catégorique si le mercato ne se déroule pas comme prévu.