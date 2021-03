PSG : Remontada acte 2, Paris n’a rien à craindre

Dans : PSG.

Quatre ans après la remontada de mars 2017, le FC Barcelone retrouve mercredi soir le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Balayé par les coéquipiers de Kylian Mbappé au match aller (1-4), le Barça se retrouve à nouveau dans l’obligation de réaliser un exploit majuscule en battant le PSG de trois buts. Chez certains supporters parisiens, le spectre de la remontada de 2017 est toujours présent, ce qui incite le plus grand nombre à la prudence. Il n’y a toutefois pas de quoi paniquer selon Florian Gazan, lequel a estimé au micro de RTL que le Paris Saint-Germain n’avait pas grand-chose à craindre de ce Barça-là à l’approche du match retour au Parc des Princes mercredi soir (21 heures).

« Moi, je n’y crois pas deux secondes à cette histoire de remontada, pour plein de raisons. Ce n’est pas le même contexte. Entre-temps le PSG est allé en finale de la Ligue des champions et ça donne un peu d’assurance. Il n’y a plus cette pression autour des huitièmes. Entretemps le Barça s’en est mangé quelques-unes des remontadas… En 2017, c’était incroyable, il y avait du monde, un arbitre qui n’avait pas vraiment aidé le PSG, Neymar était de l’autre côté, il n’y avait pas Mbappé… Il y a beaucoup de choses différentes, ça n’a absolument rien à voir. Agiter ce spectre n’a aucun sens. Faut-il faire jouer Neymar mercredi ? J’ai presque envie de dire – c’est horrible – que ce match contre Barcelone n’est pas si important dans le sens où le PSG doit se qualifier et que la compétition va continuer. Il y a une L1 serrée, la Ligue des champions, tu ne peux pas prendre le risque de blesser Neymar. Il faut le gérer » a lancé le journaliste, intimement persuadé que le Paris Saint-Germain va se qualifier sans trembler contre Barcelone mercredi soir.