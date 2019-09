PSG-Real : Tuchel prêt à péter un câble après le match

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Remporter des matchs importants et spectaculaires en phase de poule, le PSG l’a déjà fait dans son histoire.

Ce qu’il lui manque ces dernières années, c’est une présence dans le dernier carré. Autant dire que la route est encore longue, même si la victoire 3-0 sur le Real Madrid lors de la première journée est un bon début. Néanmoins, la priorité absolue est de ne pas tomber dans l’euphorie après ce premier match bien géré. Cela paraît impossible vu l’expérience de ces dernières années, mais Thomas Tuchel a tenu à prendre les devants ce mercredi soir en conférence de presse. Au moment de prendre le micro, l’entraineur parisien a prévenu.

« Si quelqu’un me demande si on va gagner la Ligue des Champions, je sors », a annoncé Thomas Tuchel, lançant un petit malaise dans la salle, avant d'expliquer que ce n'était pas des paroles en l'air. Néanmoins, le message est passé, et la fameuse question ne lui a pas été posée. Cela aurait tout de même été difficile à faire au sein d’une équipe encore traumatisée par l’élimination face à Manchester United de la saison passée, même si la victoire de prestige, dans le résultat comme dans la manière, face au Real Madrid, est le meilleur remède pour passer à autre chose.