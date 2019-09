PSG-Real : La pire humiliation depuis 578 matchs

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Cela a été reconnu sans problème dans le camp madrilène, le Real n’a pas existé face au PSG ce mercredi soir. Le club de la capitale française a dominé la rencontre de la tête et des épaules, étouffant totalement son adversaire pour s’imposer logiquement 3-0. Même si les joueurs espagnols ont vu deux buts être refusés, ils n’ont pas eu un seul tir cadré de comptabilisé dans cette rencontre.

Autant dire que Keylor Navas n’a pas eu beaucoup de travail pour les retrouvailles avec son ancienne équipe, qui n’avait jamais connu une telle indigence depuis 10 ans, et l’établissement officiel des statistiques sur l’ensemble des compétitions. Ainsi, Canal+ a donc vérifié, et cela fait – au moins – 578 matchs de championnat, coupe ou coupe d’Europe, que le Real Madrid n’avait pas connu une rencontre sans effectuer une seule tentative sur le but adverse. Une statistique qui montre que le Real a souffert comme rarement face au PSG ce mercredi soir.