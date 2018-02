PSG-Real : La folie des tickets fait le bonheur des petits malins

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Inutile de contacter le Paris Saint-Germain, il n'y a plus aucun billet en vente pour le match retour de Ligue des champions du 6 mars prochain entre le PSG et le Real Madrid et cela depuis le mois de janvier. Et la déception de mercredi dernier à Santiago-Bernabeu n'a pas calmé l'énorme attente autour de cette rencontre, provoquant évidemment la mise en place d'un spectaculaire marché de revente de billets, que ce soit de manière officielle ou sur le marché noir.

Ce mercredi, Le Parisien constate que l'on peut trouver des tickets pour ce PSG-Real Madrid dans une fourchette de prix allant de 350 à… 11.187 euros. Afin d'éviter un marché noir trop énorme, le Paris Saint-Germain a mis en place de longue date une bourse des tickets. Mais en fixant des limites tarifaires pour ses abonnés, lesquels ne doivent pas vendre plus de 5 fois leur place sur une saison et pour un prix maximum total ne dépassant pas celui de leur abonnement. Et certains profitent de la confrontation de dimanche en Ligue 1 face à l'OM, puis la venue du Real Madrid pour rentabiliser leur abonnement annuel. « Cela me fait un peu mal au coeur de rater ce match mais en revendant ma place pour le Real et celle pour l’OM, je rembourse quasiment mon abonnement à l’année, Sans cela, je ne pourrais plus prendre ma carte à 500 euros. En revanche si Paris se qualifie pour les quarts, je serai là, c’est certain », confie un supporter du Paris Saint-Germain. De son côté, le club de la capitale n'est pas perdant, puisque chaque ticket acheté via sa plateforme lui permet d'empoche une commission. Un deal gagnant-gagnant...en espérant que sur le terrain le PSG ne soit pas perdant.